Почти каждый день кто-то в Одессе становится жертвой

Полиция задержала банду преступников, которые грабили квартиры одесситов

Как передает Рoliteka.net, об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

По словам копов, во время патрулирования Суворовского района инспекторы обратили внимание на автомобиль Opel, который нарушил правила дорожного движения на улице Академика Сахарова.

Полицейские остановили автомобиль.

Отмечается, что водитель и двое пассажиров стали заметно нервничать. Когда патрульные проверили багажник авто, то обнаружили разную электронную технику, происхождение которой водитель объяснить не смог.

Кроме того, один из пассажиров стал объяснять, что занимается перепродажей вещей.

Патрульные выяснили, что жители одного из домов на Академика Сахарова обратились в полицию с заявлением о квартирной краже.

Как оказалось, похищенное имущество по описанию совпало с тем, которое нашли в багажнике авто нарушителей.

Во время выяснения обстоятельств водитель и один из воров попытались скрыться, однако .были задержаны и доставлены в участок.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее мы сообщали, в Одессе неизвестные снимают автомобильные номера и требуют за них выкуп.

Об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке. Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

Напомним, вор-неудачник попался на месте преступления в Одессе

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