В сети появилось снимки, на которых запечатлено, как тысячи птиц летают на фоне фантастического заката в Одесской области

Фотографиями поделился на своей странице в Фейсбуке эколог Иван Русев, передает Politeka

По его словам, в Северное Причерноморье стали возвращаться краснозобые казарки и белолобые гуси, которые зимовали в Румынии и Болгарии. Они осели в заповедной зоне нацпарка «Тузловские лиманы».

«В разных частях заповедника осели более 20 тысяч белолобых гусей и около тысячи краснозобых казарок, прилетевших к нам с зимовки из Восточной Европы.Учет гусей и казарок проводился в рамках природоохранного проекта Европейского союза “LIFE” – сохранение краснозобой казарки на глобальном пролетном пути”. Проект координируется Болгарским обществом охраны птиц", – написал Русев.

Ранее мы писали, на паромной переправе между Одессой и Черноморском поселились стаи лебедей и уток.

Лебеди, утки и лысухи прилетают сюда каждый год и 2020 год не стал исключением для этих красивых и благородных птиц. В самом начале декабря они снова появились на паромной переправе между Одессой и Черноморском.

Одесситы и жители Черноморска с наступлением первых зимних холодов приезжали с детьми, прихватив с собой батоны хлеба, чтобы покормить водоплавающих пернатых.

Также мы писали, в Одесской области из-за аномально теплой погоды начали вить гнезда краснокнижные птицы.

Эколог Иван Русев сообщил, что возле Национального природного заповедника “Тузловские лиманы” было замечено, как пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе.

По словам Русева, эта редкая птица, как орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке

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