В городе Черноморске Одесской области произошла перестрелка из-за женщины

Об инциденте в полицию сообщили неравнодушные соседи, передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГУНП.

Как выяснилось, 35-летний мужчина пришел в гости к своей бывшей жене, между ними завязался разговор, который не понравился ее новому мужу, 38-летнему жителю Черноморска.

Далее, между мужчинами завязалась драка, в ходе которой у гостя сдали нервы, так что он достал травматический пистолет и выстрелил в хозяина дома.

Раненного мужчину немедленно госпитализировали, угрозы для его жизни и здоровья нет.

Копы изъяли с места происшествия пистолет и гильзы. Ведомости про вооруженного «дуэлянта» внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ст.125 Уголовного кодекса Украины. Мужчину, вероятно, ждёт судебное разбирательство по факту нанесения телесных повреждений.

Ранее мы писали, В Одессе неадекватный мужчина решил пострелять по незнакомым людям прямо на остановке.

Инцидент произошел возле супермаркета АТБ на Среднефонтанской улице.

45-летний одессит несколько раз выстрелил в незнакомого ему человека, который стоял на остановке общественного транспорта с женой и маленьким ребенком.

Пострадавший получил травму глаза был госпитализирован в больницу.

Отмечается, что копы уже задержали злоумышленника. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические, и нож.

Откуда у мужчины оружие, сейчас устанавливают следователи.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

По словам очевидцев, неравнодушные одесситы до приезда полиции скрутили стрелка и отобрали у него оружие.

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