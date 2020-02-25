В Одесской области снимают фильм о жизни на Земле после эпидемии китайского коронавариуса

Об этом сообщает его автор Ярослав Ребрий на своей странице в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, короткометражный фильм поставлен на актуальную тему и будет называться "Апокалипсис человечества". Актёрами стали местные спортсмены.

"Краткий сюжет фильма: человечество Земли после эпидемии коронавируса... кстати, руины в некоторых местах Ананьево настолько колоритные и яркие, что можно брать деньги за их аренду в съемке фильмов-катастроф любого уровня", - отметили участники съемок.

Ранее мы писали, в китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Отмечается, что число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592.

По подсчетам South China Morning Post, в мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 416 человек.

Больше всего заболевших в Японии — 838 человек, из них 630 — пассажиры и члены экипажа лайнера «Даймонд Принсесс».

Третье место по количеству инфицированных заняла Южная Корея. Число зараженных там выросло до 833 человек в понедельник, 24 февраля.

Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 млн человек. Главным источником распространения вируса считается действующая в этом городе и его окрестностях христианская секта "Синчонджи". Предполагается, что первой зараженной была 61-летняя верующая, продолжавшая участвовать в духовных собраниях, несмотря на проявленные симптомы заболевания.

Отметим, что вирус вплотную подбирается и к границам Украины.

Друзья. Представляю к вашему вниманию второй «Тизер» малометражного кино. Ещё осталось два дня и будет финиш. В скором будущем, будет возможность увидеть малометражку. Дальше предстоит работа с монтажом. P.S. Лучше снимать фильм на актуальную тему, на сегодняшний день «Чем болеть и быть заражённым каким либо вирусом» Gepostet von Ярослав Ребрий am Freitag, 21. Februar 2020

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