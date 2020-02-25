В Одесской области снимают фильм о жизни на Земле после эпидемии китайского коронавариуса
Об этом сообщает его автор Ярослав Ребрий на своей странице в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, короткометражный фильм поставлен на актуальную тему и будет называться "Апокалипсис человечества". Актёрами стали местные спортсмены.
"Краткий сюжет фильма: человечество Земли после эпидемии коронавируса... кстати, руины в некоторых местах Ананьево настолько колоритные и яркие, что можно брать деньги за их аренду в съемке фильмов-катастроф любого уровня", - отметили участники съемок.
Ранее мы писали, в китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Отмечается, что число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592.
По подсчетам South China Morning Post, в мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 416 человек.
Больше всего заболевших в Японии — 838 человек, из них 630 — пассажиры и члены экипажа лайнера «Даймонд Принсесс».
Третье место по количеству инфицированных заняла Южная Корея. Число зараженных там выросло до 833 человек в понедельник, 24 февраля.
Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 млн человек. Главным источником распространения вируса считается действующая в этом городе и его окрестностях христианская секта "Синчонджи". Предполагается, что первой зараженной была 61-летняя верующая, продолжавшая участвовать в духовных собраниях, несмотря на проявленные симптомы заболевания.
Отметим, что вирус вплотную подбирается и к границам Украины.
Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление
Также Politeka писала, коронавирус в Одессе: вводятся экстренные меры, названы главные зоны риска, на 7 километре переполох
А еще Politeka сообщала, что новый вирус убивает людей, срочное сообщение Минздрава