С 1 марта крупные штрафы обрушатся на владельцев открытых люков в Одессе

Об этом сообщают местные СМИ .

В Одессе решили кардинально бороться с проблемой открытых люков.

Жителей города порой подстерегает коварная ловушка на дороге или на тротуаре - открытые люки подземных коммуникаций. Чиновники насчитали около 175 таких ловушек. Большинство принадлежит частным компаниям, а еще КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Городские дороги».

«Абсолютно всем балансодержателям мы отправили письма с уведомлением о том, чтобы составили графики накрытия люков и провели работы», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталия Мостовых.

Если люки не закроют, с 1 марта балансодержателей начнут штрафовать. Отмечается, что размер штрафа за один люк планируют назначить в размере 1700 гривен.

А если и это не поможет, будут действовать более радикально — открытые люки просто закопают.

Ранее мы писали, в Одессе спасали мужчину, который провалился в шахту теплотрассы.

Инцидент произошел на пересечении Водопроводной улицы и Высокого переулка.

Как отметили очевидцы, мужчина с виду бездомный, упал в шахту, в которой проходит городской теплопровод и самостоятельно выбраться из нее не смог.

На место события прибыли сотрудники спасательной службы, которые достали 43-летнего пострадавшего.

Также к месту прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала бедолагу в Одесскую городскую клиническую больницу №1.

Также мы писали, одесских водителей будут карать за парковки на местах электрокаров

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь водителей, которые посягнули и припарковали свое авто на месте, отведенном для заправки электрокара, будет ждать штраф в размере от 340 до 510 гривен.

О том, что это именно паркоместо для электрокаров должны свидетельствовать специальные дорожные знаки или дорожная разметка.

Напомним, массовые штрафы обрушились на одесситов: «ловят на горячем», фото

Как писала Politeka, штрафы увеличат в пять раз на Одесчине.

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