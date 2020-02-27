С 1 марта крупные штрафы обрушатся на владельцев открытых люков в Одессе
Об этом сообщают местные
В Одессе решили кардинально бороться с проблемой открытых люков.
Жителей города порой подстерегает коварная ловушка на дороге или на тротуаре - открытые люки подземных коммуникаций. Чиновники насчитали около 175 таких ловушек. Большинство принадлежит частным компаниям, а еще КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Городские дороги».
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«Абсолютно всем балансодержателям мы отправили письма с уведомлением о том, чтобы составили графики накрытия люков и провели работы», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталия Мостовых.
Если люки не закроют, с 1 марта балансодержателей начнут штрафовать. Отмечается, что размер штрафа за один люк планируют назначить в размере 1700 гривен.
А если и это не поможет, будут действовать более радикально — открытые люки просто закопают.
Ранее мы писали, в Одессе спасали мужчину, который провалился в шахту теплотрассы.
Инцидент произошел на пересечении Водопроводной улицы и Высокого переулка.
Как отметили очевидцы, мужчина с виду бездомный, упал в шахту, в которой проходит городской теплопровод и самостоятельно выбраться из нее не смог.
На место события прибыли сотрудники спасательной службы, которые достали 43-летнего пострадавшего.
Также к месту прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала бедолагу в Одесскую городскую клиническую больницу №1.
Также мы писали, одесских водителей будут карать за парковки на местах электрокаров
Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Теперь водителей, которые посягнули и припарковали свое авто на месте, отведенном для заправки электрокара, будет ждать штраф в размере от 340 до 510 гривен.
О том, что это именно паркоместо для электрокаров должны свидетельствовать специальные дорожные знаки или дорожная разметка.
Напомним, массовые штрафы обрушились на одесситов: «ловят на горячем», фото
Как писала Politeka, штрафы увеличат в пять раз на Одесчине.
Также Politeka писала, что одесских водителей прижали новыми штрафами: как избежать наказания