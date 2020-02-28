В Одессе вереница автохамов на элитных машинах заблокировала движение трамваев

Неприятный инцидент, доставивший неудобства одесситам случился утром 28 февраля на улице Канатной прямо напротив административного корпуса Одесской облгосадминистрации. Соответствующее видео выложили в сеть очевидцы, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как вереница дорогих машин на время заблокировала движение трамваев маршрута №18.

При этом больше всего отличился водитель белого внедорожника марки Range Rover. Он нарушил сразу несколько правил дорожного движения и бросил свой автомобиль на пешеходном переходе.

По словам очевидцев, почти все автохамы работают в админздании ОГА, и такая ситуация наблюдается чуть ли не каждый день. При этом патрульная полиция на всё закрывает глаза.

Ранее мы писали, автохамы в центре Одессы настолько распоясались, что пешеходы вынуждены искать обходные пути, чтобы обойти автомобиль «гения парковки», а страдают больше всего матери с колясками.

Как стало известно, в центре Одессы водитель автомобиля «BMW X5» припарковал свой автомобиль на улице Бунина прямо на съезде с моста Коцебу, перегородив машиной тротуар.

Пешеходам пришлось обходить «автохама» прямо по проезжей части. Особенно трудно пришлось мамам с маленькими детьми, которые спускали коляски с тротуара на проезжую часть, а потом снова поднимали.

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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