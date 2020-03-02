Вся полиция на ушах

В Одесской области при странных обстоятельствах пропала 15-летняя девушка, о которой нет никакой информации уже 3 недели

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

В Ширяевском районе Одесской области разыскивается Кристина Грибанова, 2004 года рождения.

Отмечается, что девочка еще 7 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое. Была одета в куртку темно-синего цвета.

«Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить в Ширяевское отделение полиции по телефону (0485) 82 12 30 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Одессе полиция нашла двух несовершеннолетних девушек, которые были объявлены в розыск.

«Полиция разыскала 16-летнюю Анну Спивак, которая 13 января ушла из дома и пропала. Как оказалось, все время девушка находилась у своих друзей», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще одна 15-летняя жительница Одессы Мария Гребенюк была найдена. Как стало известно, об исчезновение девушки в полицию сообщила ее мать.

Юная одесситка ушла с друзьями на прогулку, с которой должна прийти вечером, однако домой не вернулась.

Полицейские разыскали Марию. Она объяснила, что все это время гуляла по городу. К счастью, девочка жива-здорова.

Родители также будут привлечены к административной ответственности за несоблюдение обязательств по воспитанию детей.

Напомним, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

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