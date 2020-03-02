В Одессы кусок карниза отвалился со странниного здания и обрушился на тротуар, где ходят люди

Соответсвующие кадры разместила на своей странице в Фейсбуке депутат городского совета Ольга Квасницкая, передает Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскрольльте страницу до конца).

Инцидент случился в понедельник 2 марта на Французском бульваре, 21.

Элемент карниза отвалился с особняка Барбариго, который построен в 1912 году и является памятником архитектуры местного значения.

По словам депутата, в доме полвека не делали ремонт.

«Профильная комиссия дала заключение, что помещение является непригодным для нормальной эксплуатации, при этом в программу реставрации фасадов исторических зданий городские чиновники его не внесли», - утверждает Квасницкая.

К счастью, в результат происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, в центре Одессы от старинного дома отвалился кусок фасада и угодил прямо в голову девушке, которая проходила мимо в этот момент.

Происшествие случилось на улице Успенской, 10. Об этом рассказала родственница пострадавшей Екатерина Агафонова-Доброер на своей странице в Facebook.

По ее словам, когда девушка проходила по Успенской, она услышала шум и попыталась отбежать от здания. Но отвалившийся кусок карниза, затормозив от удара об балкон, упал прямо на нее.

«Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову», - отметила родственница.

Тем временем, очевидцы сразу вызвали скорую помощь и потерпевшую отвезли в больницу.

Gepostet von Ольга Квасницкая am Montag, 2. März 2020

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