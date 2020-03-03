На Одессу надвинулось сразу два циклона с женскими именами «Диана» и «Шарлотта», которые будут определять погоду в городе

Об этом сообщают синоптики, передает Politeka

Не успела Одесса оправиться после шторма с нежным девичьим именем «Юлия», как подступила новая ветреная напасть по имени «Диана».

Вчера, 2 марта, этот циклон спровоцировал сильный порывистый ветер.

Сегодня 3 марта, помогать «Диане» будет мощный циклон "Шарлотта" , который у берегов Исландии перехватил инициативу и объединив свои усилия, установят контроль над Одессой и областью.

Захватив регион циклоны немного успокоились. Непогоды в Одессе сегодня ждать не стоит.

При этом ветер немного утихнет, но по-прежнему будет порывистым и достигнет 9-14 метров в секунду.

Погода в городе будет облачной, лишь изредка будет выглядывать солнце. Без осадков. Также ожидается потепление.

Отметим, что циклон «Диана» уже не раз свирепствовал в Европе. Последствия его – упавшие деревья, оборванные провода и сорванные крыши.

Ранее народный синоптик Назарий Данилюк заявлял, что в начале весны украинцы еще столкнуться с климатической зимой. В марте ожидаются морозы и снег, которого практически не было на протяжении зимы.

При этом лето 2020 года, согласно его прогнозу, запомнится украинцам погодными качелями, обильными ливнями и засухой. Ожидается, что наступит оно раньше календарного.

Данилюк отметил, что погода летом 2020 года в Украине запомнится погодными качелями. Май будет жарким и засушливым, а в июне начнутся обильные ливни, ветреная погода и слякоть. По словам синоптика, на начало лета лучше не планировать отпуск в Украине, потому что погода будет неблагоприятной для отдыха. В конце июня - начале июля будет сильно штормить.

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