В сети показали, как выглядело утреннее небо перед ураганом, 24 февраля

Снимками поделилась на своей странице в Фейсбуке фотограф Ольга Богданова, передает Politeka.net

На кадрах запечатлены лучи солнца, которые пытаются пробиться через узкую щель плотных туч, создавая впечатление просыпающегося небесного ока. Всего на несколько мгновений солнце озарило своими лучами безлюдный пляж, чтобы снова скрыться за грозовыми тучами.

Ранее мы рассказывали,что сразу три циклона обрушаться на Одесский регион в последнюю неделю зимы, а затем наступит настоящее потепление.

В начале недели погода в Одессе резко испортилась из-за северо-западного циклона, получившего название «Юлия».

Этот циклон принес сильнейшие ветра, порывы которых достигали 30 метров в секунду. Пик стихии пришелся на середину дня.

25 февраля, циклон Юлия уйдет на восток и стихия немного утихнет. Утром ветер уже успокоится, чтобы после обеда опять набрать обороты. Но скорость уже будет значительно меньше. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Столбик термометра немного опустится. День будет солнечным. Без осадков. Температура воздуха составит 1 - 9 градусов выше нуля.

26 февраля, Одесса попадет под влияние второго за неделю циклона, который активизируется над Карпатами. Этот циклон окажется самым безобидным для нашего города. Весь день будет ветреным, но его скорость останется на том же уровне что и за день до этого. В городе будет ясно, сухо и тепло. При этом температура воздуха доберётся до отметки +11 градусов.

27 февраля, Одесса окажется под ударом третьего по счету циклона за эту неделю. Его присутствие начнет ощущаться уже в середине дня. Пойдет небольшой дождь, который к вечеру перейдет в ливень. Также ожидается усиление ветра. Температура составит +6 +12 градусов.

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

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