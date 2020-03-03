В Одессе родственники и полиция разыскивают 15-летнего подростка, о котором уже 2 дня нет никакой информации

О пропаже в полицию сообщили родственники несовершеннолетнего передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы Нацполиции области.

Так, в розыск объявлен Мехеев Владислав Дмитриевич, 2004 г.р., который 1 марта текущего года ушел из дома и до сих пор не вернулся.

На вид разыскиваемому 16 лет, рост 178 см, среднего телосложения, волосы светло-русые коротко стриженные, глаза карие, лицо овальное.

Был одет в камуфляжную форму голубого цвета, куртка черного цвета, шапка черного цвета, берцы черного цвета.

«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить в Малиновский отдела полиции по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии «102», - сообщили в полиции.

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В Ширяевском районе Одесской области разыскивается Кристина Грибанова, 2004 года рождения.

Отмечается, что девочка еще 7 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое. Была одета в куртку темно-синего цвета.

Также в Одесской области искали 12-летнего мальчика, который вышел из дома на прогулку и не вернулся.

По словам правоохранителей, в Подольском районе Одесской области устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении.

Костя имеет рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.

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