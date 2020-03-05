В Измаиле Одесской области школьники и родители требуют уволить неадекватную учительницу, которая устроила настоящий буллинг детям

Скандальной историей поделились местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, ученики 9-А класса измаильской школы №11 вместе с родителями приехали в Одесскую ОГА с требованием уволить их классного руководителя Жанну Мунтяну, которая хамит и унижает школьников, а также добавляет ошибок в контрольных работах, чтобы занизить оценки.

Как рассказала одна из учениц этой школы, первые проявления буллинга школьники ощутили еще в 6-ом классе. Далее с каждым годом ситуация усугублялась.

В адрес подростков сыпались такие оскорбления как: «Твое место на зоне», «Помой свой рот от фекалий», «Ты и твоя семья зеки», «Ты тупее школьной доски».

«Она не разрешает смотреть ей в глаза, говорит, что мы этого не достойны, постоянно угрожает, что даст нам плохие характеристики и нас не возьмут ни в одно учебное учреждение, и мы будем работать дворниками. Угрожает, что если мы будем жаловаться родителям, то она добьется того, что нас выгонят из школы. При этом она требует уважения к себе, не имея уважения ни к родителям, ни к ученикам», - говорит ченица

При этом учитель Жанна Мунтяну выбрала несколько любимчиков в классе, а тех, кто не оказался в их числе, подверглись психологическому насилию.

Педагог дает школьникам унизительные прозвища, запугивает их социальными службами и детдомом, оглашает конфиденциальную информацию о детях.

Кроме того, учитель не выполняет свои прямые обязанности.

«Учитель украинского языка общается с нами исключительно на русском – это во-первых, а во-вторых - ставит в журнал заниженные оценки, которые не совпадают с теми, которые она ставит в дневники», - рассказала школьница.

В тоже время руководство школы в курсе ситуации, но увольнять неадекватного педагога не собирается, так как опасаются ее.

Сейчас дело о буллинге рассматривается в суде, а сама Жанна Мунтяну сбежала на больничный.

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