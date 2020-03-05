В Одессе подозреваемый в убийстве 14-летней Даши Дробот Кирилл Оленич неплохо развлекается в СИЗО и выкладывает веселые ролики в Инстаграм

За этим всем наблюдает мать погибшей девочки, которая выложила соответствующее видео, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что уже 4 месяца прошло со дня смерти ее дочери.

"Я еще не могу поверить, что больше не смогу ее обнять, поцеловать, встретить со школы, сказать, как я ее люблю, как я скучаю не кому не понять и врагу не пожелать это чувствовать, а вот сволочь, которая ее у меня отняла, живет полной жизнью веселится даже находясь в СИЗО", – написала мать девочки Кристина Дробот.

На то, откуда у подозреваемого в СИЗО телефон обратила внимание одесская общественница и бывшая полицейская Зоя Мельник.

"Подозреваемый за убийство несовершеннолетней Даши Дробот развлекается в СИЗО. А мама зверски убитой девочки смотрит это видео. Откуда у подозреваемого мобильный телефон? С которого он может угрожать родным и свидетелям (обычная для Украины ситуация), - отметила Зоя Мельник.

Напомним, ранее под Одессой нашли убитой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот с Суворовского района.

Ее тело обнаружили 3 ноября во лесополосе на территории Лиманского района. Накануне вечером мать школьницы сообщила о ее исчезновении. Сказала, что дочь днем ​​ушла с друзьями гулять и не вернулась.

Подозреваемым в убийстве выступает 15-летний подросток Кирилл Оленич, который отдыхал за городом вместе с Дашей и компанией. Он признался в содеянном преступлении.

Парень хотел вступить с девушкой в половую связь, после получения отказа — начал ее избивать, ногами, руками, в результате задушил и хотел изнасиловать. Однако после совершения ряда насильственных действий парень понял, что девушка уже мертва.

За свои 15 лет парень уже был судим за ограбление, за что отбывал условное наказание. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Уже 4 месяца как моя девочка не с нами,я ещё не могу поверить что больше не смогу её обнять,поцеловать,встретить со школы,сказать как я ее люблю......как я скучаю не кому не понять и врагу не пожелать это чувствовать....................а вот сволочь которая ее у меня отняла живёт полной жизнью веселится даже находясь в СИЗО. https://www.google.com/amp/s/amp.strana.ua/news/231818-stali-izvestny-podrobnosti-ubijstva-14-letnej-odessitki-dashi-drobot.html Gepostet von Кристина Дробот am Montag, 2. März 2020

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акже Politeka писала, что новое исчезновение девочки переполошило Одессу: фото и что известно о пропавшей.