В Измаиле Одесской области догхантеры массово потравили собак, делом заинтересовалась даже полиция

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Горожане забили тревогу и обратились в местные органы с заявлением из-за того, что стали находить трупы собак во всех районах города.

Среди них были как бездомные, так и домашние животные.

По словам заявителей, собаки умерли от отравления.

В полиции эту информацию проверяют. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе живодеры открыли охоту не только на бездомных собак, но и на тех животных, у которых есть владельцы.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке одесситка Марина Аксенова, чью собаку отравили на днях.

По ее словам, Алабай по кличке «Зара» была отравлена неизвестным, который бросил кусок мяса через забор.

Среди ночи, женщину разбудил страшный вой и когда она вышла на улицу, то увидела свою питомицу Зару, бьющуюся в конвульсиях.

Одесситка отметила, что собаку удалось спасти, благодаря экстренной помощи врача-ветеринара, однако, до сих пор ее жизни угрожает опасность.

«Литературная - парк Юность!!! Травят собак! Будьте осторожны!» - предупредила других жителей Марина.

Ранее, неизвестные прошлись по частному сектору на 8-й станции Большого Фонтана и отравили несколько животных.

Ночью они перебрасывают через забор куски мяса, или другой еды, приправленные крысиным ядом. Собаки умирают мучительной смертью.

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