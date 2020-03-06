Появились новый подробности гибели одесского шахматиста и его девушки, бездыханные тела которых нашли в Москве

Александра Вернигора, погибшая со своим парнем, одесским шахматистом Станиславом Богдановичем, оказалась дочерью депутата поселкового совета Затоки.

Первая информация об этом появилась в телеграм-канале «Затокский Джокер», позже ее подтвердили ряд одесских СМИ .

Согласно данным, матерью девочки является депутат Наталья Вернигора.

Напомним, что в четверг, 5 марта были обнаружены тела двух украинских шахматистов.

Это Станислав Богданович, 26-летний шахматист из Украины и его 18-летняя девушка, также шахматистка, украинка Александра Вернигора. Станислав Богданович запомнился любителям шахмат своей игрой против Украины за Россию.

В полиции озвучили одну из вероятных причин смерти – это "веселящий газ".

По предварительному заключению на телах не было следов насильственной смерти. Скорая поздно приехала на вызов, хотя её вызывали дважды.

Российский нарколог Дмитрий Вашкин также отметил, что веселящий газ, от отравления которым, вероятно, скончались украинские шахматисты, вызывает настоящее наркотическое опьянение и зависимость.

Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE.

27-летний Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Также известно, что шахматист попал в базу "Миротворца за то, что сыграл за Россию в интернет-матче против Украины на одной из популярных платформ.

Напомним, что ранее мы сообщали о деталях загадочной трагедии с украинскими шахматистами в Москве: «Травили»

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