На одесском промрынке «7 километр» грабители отобрали у продавца товар и переехали автомобилем покупательницу

О происшествии, которое случилось средь бела дня, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

По словам копов, двое неизвестных подъехали на «Жигулях» к продавцу, который на мотороллере вез к контейнеру мотоблок и детский велосипед, отобрали у него товар и скрылись.

Тем временем, потерпевший вызвал полицию, которая по горячим следам устроила погоню за грабителями. Скрываясь от преследования, злоумышленники наехали «Жигулями» на посетительницу промрынка.

В результате женщина получила травмы руки и бедра.

Полицейские рассказали, что им удалось заблокировать автомобиль воров и задержать водителя, при этом пассажиру удалось на ходу выскочить из машины и скрыться в толпе.

Сейчас он объявлен в розыск. Задержанным оказался 25-летний житель Болградского района. Мужчине объявили о подозрении и суд поместил его под домашний арест.

По данному факту открыто уголовное производство по статье грабеж. Следствие продолжается.



Ранее мы писали, в Одессе неизвестные влезли в квартиру и похитили деньги и собаку элитной породы.

Инцидент произошел в ЖК «Лондон» на Червоном Хуторе.

Отмечается, что на днях была ограблена одесская квартира. Помимо крупной суммы денег была украдена собака породы померанский шпиц.

«Прошу, может кто видел парня с маленькой собакой, будет важна любая информация», - говорится в телегам -канале.

Напомним, громкое ограбление сотрясло Одесскую область: по тревоге поднята Нацгвардия, фото

Как сообщала Politeka, пенсионер совершил дерзкое ограбление на Одесчине.

Также Politeka писала, Одессу захлестнула волна ограблений: подробности приводят в оцепенение