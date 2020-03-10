Это не первый случай

В Одессе неизвестные поставили черный крест на портрете Ленина, который изображен на мемориале «Крылья победы», что на площади 10 апреля

Последствия «работы» хулиганов опубликовали местные СМИ, передает Politeka.net

Сообщается, что на днях памятник подвергся очередной атаке вандалов.

Так, на днях появились надписи голубой краской на гранитных тумбах с именами Героев Советского союза из Одесской области. Кроме этого, на изображении Ленина поставили черный крест.

Обратим внимание, это не первый случай вандализма по отношению к этому памятнику. Неизвестные регулярно обрисовывают маркерами и красками из баллончиков мемориал на площади 10 апреля. Потом их творчества приходится и отмывать коммунальщикам.

К примеру в январе вандалырасписали стелу черной краской, а внутри сооружения устроили свалку.

Ранее мы писали, в Одессе во время новогодних и рождественских праздников вандалы разгромили 7 памятников.

Сообщается, что пострадали памятники Ивану Франко, Адаму Мицкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницкому, жертвам Чернобыля, мемориалы погибшим правоохранителям и жертвам нацистских расстрелов. Неизвестные также разрисовали панорамный лифт в Греческом парке.

Также мы писали, на побережье снесли кафе, которое пользовалось большой популярностью у одесситов и гостей города.

Речь идет о заведении «Маячок» на пляже Ланжерон. Его снесли в четверг, 5 марта.

Демонтаж кафе расстроил жителей, так как это было единственное заведение, где отдыхающие могли посидеть за столиками у моря и при этом ничего не заказывая.

Одесситы уверены, что такой лакомый участок не останется надолго свободным и на него, по всей видимости, уже кто-то "положил глаз".

В мэрии сообщили, что кафе снесли согласно постановлению суда.

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