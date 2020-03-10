Им больше ста лет

В одном из домов Одессы жители наткнулись на старинные фрески из жизни украинцев

Артефакты обнаружили в доме на улице Уютной под слоем штукатурки. Об этом написал на своей странице в Фейсбук одесский краевед Дмитрий Жанов, передает Рoliteka.net

Интересно, что фрески выполнены на украинскую тематику.

На рисунках изображены люди в национальной одежде - вышитых рубашках и шароварах, казаки верхом на лошадях, крестьяне. А также зимние пейзажи.

Тем временем руководитель Южного отделения Украинского института Национальной памяти Сергей Гуцалюк прокомментировал уникальную находку.

Он отметил, что эти фрески, являются копиями с поздравительных открыток авторства известного украинского и одесского художника конца XIX - начала XX веков - Амвросия Ждахи.

«Коллекция этих открыток сохраняется в Одесском краеведческом музее на Гаванной. Открытки и печатались в Одессе, на каждой из них написаны слова и ноты старинных украинских песен. К тому времени они были популярны среди одесситов и не только", - рассказал он.

Ранее мы писали, в Одессе во время реконструкции спуска Маринеско обнаружили старинную мостовую, которую в советские годы попросту заасфальтировали толстым слоем.

Как стало известно, гранитную брусчатку начала ХХ века вскрыли на спуске Маринеско и на улице Ольгиевской во время работ.

Ее во второй половине 1970-х просто закатали в асфальт.

Также мы писали, в коммунальной квартире расположенной в центре Одессы был обнаружен старинный камин дивной красоты.

Об этом рассказал одессит Сергей Матвеев в Facebook.

Удивительную находку в старой расселенной одесской коммуналке обнаружил риелтор.

По словам автора, во время осмотра квартиры в одной из комнат оказался большой старинный камин из чугуна и керамики, который очень хорошо сохранился.

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