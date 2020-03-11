Трое подростков совершили акт вандализма на кладбище в Одесской области

О вопиющем инциденте сообщает пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net

В городе Саврань Одесской области дети в возрасте 13-15 лет, напившись алкоголя, разгромили надгробия на местном кладбище. В частности, они поломали четыре гранитных памятника.

В присутствии родителей подростки признались в содеянном, но почему так поступили – не объяснили. В полиции показали последствия деятельности малолетних вандалов.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что эти дети – из проблемных семей, родители ими не интересуются.

«Поскольку они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после окончания досудебного расследования материалы производства будут направлены в суд с ходатайством о принятии в отношении юных правонарушителей принудительных мер воспитательного характера. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности», - рассказали местные копы.

Ранее мы писали, в Одессе неизвестные поставили черный крест на портрете Ленина, который изображен на мемориале «Крылья победы», что на площади 10 апреля.

Так, на днях появились надписи голубой краской на гранитных тумбах с именами Героев Советского союза из Одесской области. Кроме этого, на изображении Ленина поставили черный крест.

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