Перекрыл почти весь тротуар

В центре Одессы отличился особо наглый водитель автобуса, который припарковался так, что перегородил почти весь тротуар и пешеходы были вынуждены искать обходные пути, чтобы пройти

Соответствующее фото обнародовали возмущенные одесситы в соцсетях, отметив, что такого хамства еще не видели, передает Politeka.net

«Героя парковки» зафиксировали на днях на улице Ришельевской.

На кадрах видно, как белый экскурсионный автобус припарковался практически на всю ширину тротуара, оставив небольшое расстояние между стеной здания.

«Улица Ришельевская, в квартале от Оперного театра! 8 марта 2020г 19:45. Такой наглой парковки экскурсионного автобуса не встречали!!! Номер автобуса А2248HH», - отметил одессит Александр Елисеев.

Обратим внимание, что в тот вечер в Оперном театре выступал певец Гару и автобус, по всей видимости, привез людей на концерт из другого города.

Ранее мы писали, в Одессе вереница автохамов на элитных машинах заблокировала движение трамваев.

Неприятный инцидент, доставивший неудобства одесситам случился утром 28 февраля на улице Канатной прямо напротив административного корпуса Одесской облгосадминистрации.

Так, вереница дорогих машин на время заблокировала движение трамваев маршрута №18.

При этом больше всего отличился водитель белого внедорожника марки Range Rover. Он нарушил сразу несколько правил дорожного движения и бросил свой автомобиль на пешеходном переходе.

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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