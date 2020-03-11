В студенческих общежитиях Одессы отключили горячую воду и отопление без предупреждения

В связи с этим студенты Одесского национального университета имени Мечникова устроили флешмоб из-за отключения коммунальных услуг, а заодно заявили, что намерены бороться за их возвращение.

Так, студенты устроили символические "похороны" горячей воде. Соответствующие кадры появились в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам студентов, горячую воду и отопление отключили без предупреждения. Причиной такого решения стала теплая погода.

«Наверное, решили, что студентам слишком хорошо живется, а на улице и так тепло», — говорят участники акции.

«По словам владельца, проблема заключается в том, что жители не платят за тепло, и он не имеет возможности погасить задолженность перед «Нефтегазом». Владельцу были предложены несколько вариантов реструктуризации задолженности, однако никаких действий в этом направлении он не предпринял», — рассказала директор.

Ранее мы писали, некоторые жители Одессы остались без отопления из-за долгов. Критическая ситуация произошла в домах, расположенных в Хвойном переулке. Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова. По ее словам, жители домов в Хвойном переулке пострадали по вине владельца частной котельной, который не рассчитался с долгами перед НАК «Нефтегаз».

В тоже время повлиять на ситуацию КП «ТГО» не может, так как котельная не находится на балансе предприятия.

Ранее мы писали, теперь жители Одессы будут платить за отопление круглый год.

Решение о внедрении двухставочного тарифа на тепло утвердили депутаты в ходе сессии горсовета.

Отмечается, что его разработкой займётся КП «Теплоснабжение города Одессы», где заверили, что располагают расчётами энергоаудита по всем домам города.

Gepostet von Alex Tarasenko am Dienstag, 10. März 2020

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