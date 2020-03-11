В студенческих общежитиях Одессы отключили горячую воду и отопление без предупреждения
В связи с этим студенты Одесского национального университета имени Мечникова устроили флешмоб из-за отключения коммунальных услуг, а заодно заявили, что намерены бороться за их возвращение.
Так, студенты устроили символические "похороны" горячей воде. Соответствующие кадры появились в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам студентов, горячую воду и отопление отключили без предупреждения. Причиной такого решения стала теплая погода.
«Наверное, решили, что студентам слишком хорошо живется, а на улице и так тепло», — говорят участники акции.
«По словам владельца, проблема заключается в том, что жители не платят за тепло, и он не имеет возможности погасить задолженность перед «Нефтегазом». Владельцу были предложены несколько вариантов реструктуризации задолженности, однако никаких действий в этом направлении он не предпринял», — рассказала директор.
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Критическая ситуация произошла в домах, расположенных в Хвойном переулке. Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.
По ее словам, жители домов в Хвойном переулке пострадали по вине владельца частной котельной, который не рассчитался с долгами перед НАК «Нефтегаз».
В тоже время повлиять на ситуацию КП «ТГО» не может, так как котельная не находится на балансе предприятия.
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Решение о внедрении двухставочного тарифа на тепло утвердили депутаты в ходе сессии горсовета.
Отмечается, что его разработкой займётся КП «Теплоснабжение города Одессы», где заверили, что располагают расчётами энергоаудита по всем домам города.
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