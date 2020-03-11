В некоторых школах Одессы родителей учеников принудительно заставляют голосовать за изучение русского языка

Об этом местным СМИ рассказали возмущённые родители и в подтверждении своих слов показали переписку, сделанную в чате.

Речь идет о школе №55 на улице Ильфа и Петрова.

По словам мамы одной из учениц этой школы, в родительском чате учителя в принудительном порядке заставляют родителей проголосовать за то, чтобы “оставить изучение русского языка”.

Отметим, что родительское собрание, на котором собираются “продавить” данный вопрос, должно состоятся 11 марта в 18.00.

“Сегодня вечером будет собрание в 55 школе, в 18.00. Там будет рассматриваться вопрос русского языка. Больше всего поражает ультимативный характер приглашения на собрание”. “Добрый день всем! Ув. Родители, Жанна Станиславовна просила напомнить о сем. Собрании (11.03. В 18.00). Просьба всем быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Каждый должен лично поставит свою подпись под протоколом« о дальнейшем изучении в школе русского языка ».”, - пишет информационный портал Мегафон.

Ранее мы писали, в Одессе один из родителей задался вопросом: нужен ли русский язык в школах.

Эту тему отец школьницы Валерий Банделюк поднял в соцсетях.

«С чего всё началось: на этой неделе мне, родителю ребенка, взбрело в голову спросить у ребенка, а нужен ли ей русский язык ( 2 часа в неделю и он преподаётся, как иностранный)? Она ответила нет. Українська мова їй більше подобається, а руський вона не розуміє і робить помилки, хотя она она – русскоязычная», — пишет одессит.

Неравнодушный отец задал тот же вопрос одесситам-родителям для обсуждения. Ведь ненужный русский язык лучше в школах заменить на математику или английский.

Родители аргументированного ответа не дали, однако классная руководительница оказалась самой оригинальной. По ее мнению, русский язык детям нужен для соцсетей.

«Вы знаете, наши дети общаются в Вайбере, они там допускают ошибки и пишут безграмотно на русском языке. Вот для этого и нужно изучать русский язык в школах! Б**, занавес», — привел слова учительницы Банделюк.

Его поддержали многие пользователи сети и отметили, что необходимо менять программу.

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