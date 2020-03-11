В Одессе было приостановлено движение некоторых поездов из-за похищения кабеля

Инцидент произошел на перегоне между станциями Одесса-Главная и Одесса-Застава II. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-центра «Одесская железная дорога».

В частности, опоздали пять пассажирских поездов: №146 Киев - Измаил, №147 Киев - Одесса, №764 Одесса - Киев, №105 Киев - Одесса, №153 Кривой Рог - Одесса.

Также стало известно, в соответствии с расписанием не смогли двигаться две электрички: №6252 Одесса – Вапнярка и №6251 Вапнярка - Одесса.

Отмечается, чтто среднее время задержки в пути всех поездов составило 45 минут.

В пресс-службе заверили, что сейчас на участке ведутся работы по прокладке нового кабеля.

«Укрзалізниця» сообщила о случившемся в Нацполицию и СБУ.

Ранее мы писали, с потолка вагона поезда «Ужгород-Одесса» неожиданно полилась горячая вода прямо на пассажиров.

Происшествие случилось во время остановки на станции Львов.

Напор горячей воды был такой сильный, что вода залила коридор. Кроме того, в вагоне стоял густой пар. У пассажиров, которые сидели рядом с тамбуром, залило багаж. Много горячей воды скопилось возле туалета.

"Мы заправлялись только что на остановке и слишком много залили воды, сейчас перестанет",- рассказал проводник вагона.

Также он сообщил, что воду залили, чтобы разморозить умывальник, который при минусовой температуре просто замёрз.

В свою очередь пассажиры уверены, что авария произошла потому, что поезд давно пора списать.

"Посмотрите на этот вагон, его давно на металлолом пора, а не людей возить", — негодуют они.

Отметим, что пассажиры вынуждены были ехать в таких условиях до Одессы, ведь поезд прибывает на конечную остановку только в 10 часов утра.

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