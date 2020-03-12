В Одесской области многодетная мать поразила бесчеловечным поступком по отношению к своим детям

Как передает Politeka.net, подробности рассказала пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

Происшествие случилось в Измаильском районе. 33-летняя женщина оставила троих маленьких детей в возрасте от двух до восьми лет и исчезла в неизвестном направлении.

О случае в полицию сообщили медики, которые доставили 2-летнего мальчика в больницу с простудным заболеванием.

Как оказалось, в скорую позвонила соседка, которая зашла в дом к детям, потому что несколько дней не видела их матери.

Прибыв по месту жительства, копы не застали женщину дома, на тот момент она отсутствовала уже 3 сутки. За детьми никто не ухаживал, в комнатах царил беспорядок и антисанитария, а пища была испорчена. На месте было принято решение поместить детей в Суворовский реабилитационный центр.

При этом женщина навестила детей только через сутки.

Отмечается, что на нерадивую мать составили протокол по ч. 1 ст. 184 Административного кодекса Украины (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Женщине дали несколько месяцев на переоценку ценностей и на то, чтобы привести дом в порядок. А пока дети будут находиться в приюте. Материалы в отношении горе-матери направили в суд.

Ранее мы писали, в Одесской области горе-мать вовлекла своих троих малолетних детей в попрошайничество.

В одном из районов Одесчины были обнаружены 5-ти и 9-летние мальчики, которые вместе со своей четырехлетней сестричкой просили милостыню. Самым страшным является то, что их принуждала это делать родная мать.

Женщину привлекли к ответственности за уклонение от выполнения, предусмотренных законодательством обязанностей по воспитанию детей в соответствии со ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На первый раз горе-родительница отделалась штрафом.

Напомним, женщина продала в рабство ребенка и получила за это 20 лет тюрьмы.

Также мы писали, что маленьких детей привезли на заработки в Одессу: реакция родителей поражает

Еще Рoliteka сообщала, что горе-мать на Одесчине бросила детей на произвол судьбы.