В сети показали, как выглядит «самая большая детская площадка», которую пообещал построить в Одессе соратник Геннадия Труханова экс-нардеп Дмитрий Голубов

О ситуации рассказал на своей странице в Фейсбуке одесский общественник Юрий Дьяченко, передает Politeka.

Он отметил, что Голубов с Трухановым направили 1 млн грн субвенции из государственного бюджета Украины на социально-экономическое развитие отдельных территорий, на реконструкцию детской спортивно-игровой площадки в парке Энтузиастов с формулировкой «Создание условий для отдыха, оздоровления и досуга, удовлетворения всех слоев и категорий населения, улучшения экологического фона, повышение туристической привлекательности города».

По словам Дьяченко, жители неоднократно напоминали про необходимость выделения средств на благоустройство парка Энтузиастов. Но в ноябре действительно стали делать детскую площадку, только не в круге и не реконструкцию существующей, а на свободной зеленой зоне, опять не спрашивая жителей, тогда в связи со справедливым возмущением жителей работы были приостановлены, так и не начавшись.

«Очень переживаю за дальнейшее благоустройство данной территории. На самом деле это был преждевременный пиар и жителей по поводу данной детской площадки никто не спрашивал, ведь якобы пообещал детскую площадку — уже хорошо, тем более «самую большую». Просто привычное дело для депутата Голубова было ставить детские площадки — и обещания, естественно, соответствующие. Тогда ключевой вопрос был быть парку вообще или нет», — написал общественник.

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