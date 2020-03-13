На одесской трассе прямо на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами внутри
Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Позже появилась официальная информация от спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».
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«Сигнал в Службу спасения «101» поступил в 15:41. В 16:13 пожар был ликвидирован», - отмечают в ведомтсве.
Сообщается, что все 8 пассажиров и водитель своевременно покинули микроавтобус. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее мы писали, в городе Рени Одесской области загорелся автобус с бойцами Нацгвардии внутри.
ЧП с автобусом случилось в центре Рени, при этом внутри транспортного средства находились более десятка нацгвардейцев.
По рассказам женщины, она ждала маршрутное такси на остановке, когда увидела, как из-под капота автобуса повалил дым.
Водитель срочно высадил всех находившихся внутри бойцов.
Потом автобус загорелся и водитель пытался его потушить, однако объема огнетушителя не хватило, и погасить пламя не удалось.
Спасатели, чья часть находится в трех минутах езды, попытались прийти на помощь, однако из-за узости дорог небольшого городка и габаритов новой спасательной машины, опоздали.
Когда пожарные приехали, им осталось лишь погасить остов автобуса.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
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