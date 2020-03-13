Внутри находились 8 человек и водитель

На одесской трассе прямо на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами внутри

Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позже появилась официальная информация от спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».

«Сигнал в Службу спасения «101» поступил в 15:41. В 16:13 пожар был ликвидирован», - отмечают в ведомтсве.

Сообщается, что все 8 пассажиров и водитель своевременно покинули микроавтобус. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее мы писали, в городе Рени Одесской области загорелся автобус с бойцами Нацгвардии внутри.

ЧП с автобусом случилось в центре Рени, при этом внутри транспортного средства находились более десятка нацгвардейцев.

По рассказам женщины, она ждала маршрутное такси на остановке, когда увидела, как из-под капота автобуса повалил дым.

Водитель срочно высадил всех находившихся внутри бойцов.

Потом автобус загорелся и водитель пытался его потушить, однако объема огнетушителя не хватило, и погасить пламя не удалось.

Спасатели, чья часть находится в трех минутах езды, попытались прийти на помощь, однако из-за узости дорог небольшого городка и габаритов новой спасательной машины, опоздали.

Когда пожарные приехали, им осталось лишь погасить остов автобуса.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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