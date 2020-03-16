Минеры угрожают взорвать два ресторана в центре Одессы

Об этом сообщает информационный портал odessa.online .

В понедельник, 16 марта на улице Дерибасовской полиция ищет взрывчатку в ресторане «Стейкхаус» и кафе «Компот».

Сообщается, что всех сотрудников и посетителей срочно вывели на улицу.

В полиции уточнили, что анонимное сообщение о минировании заведений поступило на электронную почту сегодня утром.

На место происшествия съехались следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и сотрудники ГСЧС.

Также есть информация, что по этой же причине опечатан торговый центр "Европа".

Ранее мы писали, в Одессе копы задержали мужчину, который ради развлечения позвонил и сообщил о минировании школы на Слободке.

По словам правоохранителей, в понедельни поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в школе на улице Академика Воробьёва.

Отмечается, что полицейские вместе с взрывотехниками, кинологами, патрульными и спасателями обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывчатых веществ и устройств и не нашли.

Как выяснилось позже, к этому оказался причастным 62-летний одессит, который оставил ложное сообщение.

По словам лжеминера, он был пьян и таким образом решил развлечься.

Еще один "шутник" позвонил во всех службы и пригрозил взорвать отделение полиции, его личность быстро установили

По словам местных копов, 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не нашел ничего лучшего для развлечения, чем позвонить на спецлинии 101, 102 и 103 и пригрозить подорвать здание полиции.

Отмечается, что личность и местонахождение правонарушителя установили быстро, поскольку он почти ежедневно «развлекается», обрывая телефоны полицейских.

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