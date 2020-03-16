В Одессе 11 человек подозревают у себя коронавирусную инфекцию, однако местная лаборатория отказалась делать анализы
Соответствующее заявление было сделано в ходе заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и противодействию чрезвычайных ситуаций, пишут местные
Отмечается, что жители Одессы самостоятельно обратились в инфекционную больницу города и попросили поместить их в боксы из-за угрозы заражения коронавирусом COVID-19.
Однако, как выяснилось, анализы у них не приняла лаборатория, так как не работала. Сейчас эти анализы были направлены в Киев.
Издание отмечает, что на данный момент подтвержденных случаев коронавируса в Одессе нет.
При этом, у одного из пациентов была диагностирована пневмония.
Ранее мы писали, реальное количество больных коронавирусом в Украине намного больше, чем официальное, поскольку большое количество заражений могут просто не диагностировать.
Согласно подсчетам ученых, один летальный случай от коронавируса – это около 400 зараженных людей. Учитывая, что 71-летняя пенсионерка, которая умерла от коронавируса в Житомирской области, долгое время не обращалась к врачам, принимала гостей и посещала церковь, количество больных могло серьезно вырасти.
При этом, около 25% людей могут заразиться от переносчиков вируса, у которых даже не проявляются симптомы.
На данный момент в Украине зафиксировано 5 подтвержденных случаев коронавируса. Это при том, что в Европе счет идет на тысячи больных.
Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».
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