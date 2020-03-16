Мэр Одессы распорядился закрыть все заведения в городе на фоне вспышки опасного коронавируса COVID-19
Соотвтствующий документ он подписал вчера вечором 15 марта, передает Politeka, со ссылкой на официальный сайт Одессы.
Сообщается, что 16 марта 2020 года с 00:00 временно будет приостановлена работа:
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
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• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• торгово-развлекательных центров;
• строительных рынков и других (кроме продуктовых);
• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).
Ранее мы писали, что в украинском правительстве срочно обратились к гражданам из-за коронавируса Covid-19, который оказался опаснее, чем рассказывали раньше. Слова Министра здравоохранения Илья Емца приводит пресс-служба ведомства.
«Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус», - отметил он.
Чтобы бороться с коронавирусом, рекомендуется закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, а рабочими оставить только аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, предлагается ограничить передвижение внутри страны и движение общественного транспорта.
Напомним, в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска
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