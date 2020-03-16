Украинцы отнеслись к борьбе с полной серьезностью

В Одессу решили ввести военную технику для борьбы с распространением коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Одесса live.

«По Одессе проехала колонна военных БТРов. Люди шутят, что так будут подавлять голодные бунты», - говорится в сообщении.

В то же время в сети шутят, что украинцы будут бороться не только с коронавирусом, а и с голодом.

«Ведь не у всех есть сбережения под подушкой», - подчеркивается в тексте сообщения.

Как сообщалось ранее, количество зараженных украинцев коронавирусом COVID-19 вновь увеличилось. Эту информацию уже подтвердила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что новые два случая заражения смертельным коронавирусом были зафиксированы в Черновицкой области.

"Лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30)", - сказано в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.

Таким образом, в Черновицкой области уже зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, еще один - в Житомирской области.

"16 марта в Черновицкой области у двоих женщин лабораторно подтвержден коронавирус. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - подчеркнули в Минздрава.

В профильном министерстве также напомнили украинцам, как можно избежать заражения коронавирусом. В первую очередь, необходимо избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, дистанция должна быть минимум в 1,5 метра. Нельзя трогать лицо, есть сырые мясо, субпродукты и яйца.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса.