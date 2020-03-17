С 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте
Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати, передает Politeka.net.
Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.
«С 17 марта 2020 года в соответствии с обращением Президента Украины и учитывая решение (Протокол № 3 от 16.03.2020) Городской комиссии по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавируса COVID-19, в Одессе начинает действовать ограничения по работе общественного транспорта», — сказано в сообщении.
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Также городские власти просят одесситов не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра.
В социальных сетях одесситы вовсю обсуждают новый запрет.
«Опять не правильное решение. Как водители будут окупать бензин с 10 пассажиров? Кто то подумал? Маски где выдают? Продукты кто будет развозить», «Пусть попробуют влезть в маршрутку в час пик))) Контролеры))», «Ехала в маршрутке, полу забитой ""бред""до 10 человек», «Пи*дешь еду на работу 3 трамваев нету свободных мест не одного нету в маске», «В масках? Снабдите водителей масками и пусть они хотя бы продают их людям. Их тупо негде купить», «Не верю, что это будет выполняться. Маршрутчикам начихать на все указы, им больше денег надо , и как вы себе представляете , кто это будет контролировать?» - пишут в комментариях.
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