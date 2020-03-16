Их не предупредили, что границы закрывают

На одном из пунктов пропуска в Одесской области образовалась очередь из автобусов

Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ , в понедельник, 16 марта.

Речь идет о пункте пропуска "Кучурган", из- которого люди пытаются выехать в Приднестровье.

Они сообщили, что едут в Приднестровье из Москвы. На территорию Украины их пустили, не предупредив, что границы закрывают.

«Мы стоим здесь с 4 утра, нас не пускают. Нам до Тирасполя осталось всего пару километров. Люди сутки в дороге с сумками, устали. Нам предлагают ехать в Паланку, нужно объехать почти 60 километров, но у нас приднестровские номера, нас там могут просто не пропустить, - рассказал водитель автобуса.

Ранее мы писали, из-за карантина на фоне вспышки эпидемии коронавируса Украина закрывает большинство пунктов пропуска. Пока в стране действует карантин, работать будут только 49 из 218 пунктов пропуска.

В частности, в Одесской области закрывают погранпереходы на границе с Румынией в портах Измаил, Килия и Вилково.

Также закрывают портовые пункты пропуска в портах Белгород-Днестровского, Измаила, Рени, пунктов контроля в Визирке (терминалы ТИС) и Одесса-Лески.

На автодорогах Одесской области действуют пункты пропуска в Граденицах, Староказачьем и Маяках - но последний с ограничениями на движение грузовиков и автобусов большой вместимости из-за ремонта дороги в Молдове.

Напомним, что Труханов сделал экстренное заявления из-за закрытия Одессы: "будут работать только..."

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