В Одессе объявлена в розыск 14-летняя девочка, которая вышла из дома в маске и исчезла

Как передает Politeka.net, о пропаже сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По информации полиции, устанавливается место нахождения несовершеннолетней Панфиловой Маргариты Вадимовны, 2006 года рождения.

Известно, что девочка-подросток еще 16 марта ушла из дома в Суворовском районе Одессы, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Маргариты: на вид 14-15 лет, рост около 160 — 165 см, среднего телосложения, карие глаза, светло-русые средней длины волосы, лицо круглое.

Была одета в красную куртку до колен, черные джинсы, серые кроссовки.

В полиции обращают внимание, что при себе девочка имела цветной сине-красный рюкзак, а на лице может носить маску с надписью «не надо сахара, я и так сладкий».

«С любой информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, просьба сообщать в Суворовский ОП по телефонам: (048) 779-42-88, + (380) 67 271 2849, или сообщить по спецлинии «102», - говорится в сообщении.

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В Ширяевском районе Одесской области разыскивается Кристина Грибанова, 2004 года рождения.

Отмечается, что девочка еще 7 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое. Была одета в куртку темно-синего цвета.

Также в Одесской области искали 12-летнего мальчика, который вышел из дома на прогулку и не вернулся.

По словам правоохранителей, в Подольском районе Одесской области устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении.

Костя имеет рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.

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