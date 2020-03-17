В Одессе на рынке "Привоз" произошел пожар

Кадры с места происшествия обнародовали местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Днем во вторник, 17 марта, на одесском рынке «Привоз» случилось возгорание. Как рассказали очевидцы, загорелись два ларька с фруктами и сигаретами.

На место пожара были вызваны сотрудники ГСЧС.

Спасатели отметили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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О ЧП, которое произошло в воскресенье, 15 марта, вблизи села "Маяки" Беляевского района Одесской области сообщают очевидцы. Там горел камыш, в результате чего большая территории плавней вдоль трассы Одесса-Рени была охвачена огнем.

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Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было.

Позже появилась официальная информация от спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».

«Сигнал в Службу спасения «101» поступил в 15:41. В 16:13 пожар был ликвидирован», - отмечают в ведомтсве.

Сообщается, что все 8 пассажиров и водитель своевременно покинули микроавтобус. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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