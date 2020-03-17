В Одессе на рынке "Привоз" произошел пожар
Кадры с места происшествия обнародовали местные
Днем во вторник, 17 марта, на одесском рынке «Привоз» случилось возгорание. Как рассказали очевидцы, загорелись два ларька с фруктами и сигаретами.
На место пожара были вызваны сотрудники ГСЧС.
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Спасатели отметили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Ранее мы писали, под Одессой разгорелся масштабный пожар в заповедной зоне, которая известна, как "Днестровские плавни".
О ЧП, которое произошло в воскресенье, 15 марта, вблизи села "Маяки" Беляевского района Одесской области сообщают очевидцы. Там горел камыш, в результате чего большая территории плавней вдоль трассы Одесса-Рени была охвачена огнем.
Также мы писали, на одесской трассе прямо на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами внутри.
Сначала о происшествии стали сообщать очевидцы в соцсетях. Они разместили видео, однако никаких подробностей не было.
Позже появилась официальная информация от спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, 12 марта, на 210 километре трассы Одесса-Рени загорелся пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту «Одесса-Измаил».
«Сигнал в Службу спасения «101» поступил в 15:41. В 16:13 пожар был ликвидирован», - отмечают в ведомтсве.
Сообщается, что все 8 пассажиров и водитель своевременно покинули микроавтобус. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один рынок в Одессе: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП
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