В разгар усиленного карантина на фоне эпидемии в Одессе поползли слухи, что вместо воды в трубах по ночам будет течь виски или самогон, для предотвращения заражения коронавирусом

Такую информацию стали распространять в соцсетях от имени «Инфоксводоканала», передает Politeka.net

"Инфоксводоканал" предупреждает! Сегодня, начиная с 23:00 и до самого утра будут подавать по трубам антисептик (антидот). В зависимости от районов Одессы: Малиновский район – "Jack Daniels"; Киевский – "Chivas Regal"; Приморский – "Johnnie Walker"; Суворовский – "Hankey Bannister".

В свою очередь, для районов Одессы с меньшим социальным статусом, а именно: Лузановке, на Дальних и Ближних Мельницах, Большевике, Пересыпи, Сахалинчике, Слободке, районах 1-й и 2-й Заставы, принято решение пустить по трубам самогон", - говорится в тексте сообщения.

При этом многие жители Одессы поверили, не смотря на всю абсурдность заявления, и стали звонить на горячую линию "Инфоксводоканала".

Тем временем, в пресс-службе опровергли информацию.

«Даже слов нет по отношению к таким личностям», - заявили сотрудники «Инфоксводоканала».

Ранее мы писали, в Одессе дефицит медицинских масок привел к тому, что напуганные коронавирусом жители выстроили в огромные очереди в те аптеки, где этот товар есть в наличии.

Так, например, на улице Жуковского, 30, в коридоре бывшей хозрасчетной поликлиники, более 50 человек толпятся в очереди купить маску.

При этом цены здесь не совсем коммунальные — одна маска стоит 24,5 гривен (до эпидемии — до 1 грн).

В некоторых частных аптеках маски продают по 15-20 грн.

А вот на улице Атамана Чепиги, 54 маски и вовсе продают по 60 гривен за штуку.

Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не спасут от заражения коронавирусной инфекцией.

Они дают ложное ощущение безопасности. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ.

Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария

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