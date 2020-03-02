В Одессе женщина сняла квартиру и превратила ее в настоящую свалку

О том, что произошло с арендованной квартирой с хорошим ремонтом, показали на видео в телеграм-канале Xydessa, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте страницу до конца).

В публикаций отмечается, что , люди сдали квартиру на год продавщице с «Привоза», однако через время женщина куда-то пропала и перестала выходить на связь.

"Хозяева решили наведаться в свою квартиру и проверить, как там обстоят дела, результат на видео", – говорится в описании.

На кадрах видно, что благоустроенную квартиру завалили мусором: везде разбросаны вещи, пакеты, отходы от еды и прочая гадость.

Ранее мы писали, в Одессе отрылась вторая площадка для крупного мусора. Она расположена на улице Варненская, 27. Сюда можно везти любой большой хлам: газовые плиты, шкафы, диваны, бойлеры, строительный мусор и многое другое.

Пока на ее территории не так уж много всего, но уже принесли ненужный хлам первые неравнодушные к загрязнению города одесситы. В награду они получают наклейку с надписью: "Я делаю Одессу чище". Отмечается, что свалка работает каждый день с 8:00 до 19:00.

За пару дней несколько одесситов уже решились избавиться от ненужного хлама. Так, там уже есть мешки со строительным мусором, и, кажется, что таких мешков станет больше, так как рядом выстраивают высотки.

Напомним, что первая площадка для сбора крупногабаритного мусора работает по адресу: 2-й Полевой переулок (возле трамвайного депо №2).

Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, что до конца февраля в Одессе откроют еще 6-7 площадок для приема крупногабаритных отходов.

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление на Одессу, расслабляться рано: синоптики сообщили чего ждать

Также Politeka писала, трассу Одесса-Киев засыпало землей: последствия непогоды показали в сети





