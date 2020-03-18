В Одессе родственники и полиция уже четвертые сутки ищут без вести пропавшую девочку
Как передает Politeka.net, об исчезновении сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
По данным полиции, Диана Тахаундинова, 2005 года рождения, еще четырнадцатого марта текущего года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы разыскиваемой: на вид девушке 15-17 лет, рост 155-165 см, глаза карие, длинные светло-русые волосы, лицо круглое.
Особые приметы: на среднем пальце правой руки есть татуировка в виде знака бесконечности. Была одета в красную куртку, черные джинсы, черные кроссовки с розовыми вставками.
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«Всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавшая девочка, просят позвонить в Хаджибеевский ОП по телефонам: (048)723-34-74, (048) 723-44-56 или на спецлинию «102», - говорится в обращении.
Ранее мы писали, в Одессе была объявлена в розыск 14-летняя девочка, которая вышла из дома в маске и исчезла.
По информации полиции, устанавливается место нахождения несовершеннолетней Панфиловой Маргариты Вадимовны, 2006 года рождения.
Известно, что девочка-подросток еще 16 марта ушла из дома в Суворовском районе Одессы, и до настоящего времени не вернулась.
Приметы Маргариты: на вид 14-15 лет, рост около 160 — 165 см, среднего телосложения, карие глаза, светло-русые средней длины волосы, лицо круглое.
Была одета в красную куртку до колен, черные джинсы, серые кроссовки.
В полиции обращают внимание, что при себе девочка имела цветной сине-красный рюкзак, а на лице может носить маску с надписью «не надо сахара, я и так сладкий».
Напомним, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей
акже Politeka писала, что новое исчезновение девочки переполошило Одессу: фото и что известно о пропавшей.