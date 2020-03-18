Мужчина был в состоянии наркотического опьянения

В Одессе произошла ночная погоня

Ее свидетелями стали одесситы, которые разместили фотоснимки в соцсетях, передает Politeka.net.

По словам правоохранителей, вечером 17 марта, около 23:00, патрульные полицейские заметили автомобиль Renault Kangoo, который двигался без включенного света фар. Они попытались остановить машину, но водитель такое требование проигнорировал.

После этого началась погоня, которая длилась около 30 минут.

Отмечается, что автомобиль преследовали с улицы Бреуса до Среднефонтанской в Одессе несколько экипажей.

При этом нарушитель несколько раз подвергал опасности других водителей и в результате совершил наезд на забор.

Чтобы остановить автомобиль, патрульным пришлось применить оружие. В результате «гонщику» пришлось остановиться возле баскетбольной площадки,

Водителем оказался 29-летний мужчина с признаками наркотического опьянения. Он объяснил, что пытался уйти от патрульных, потому что имел при себе запрещенные вещества наркотического происхождения.

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Об одном таком случае, который произошел на днях средь бела дня, рассказали в патрульной полиции.

Отмечается, что для задержания бандитов копам пришлось остановить троллейбус с пассажирами.

В полицию позвонил пострадавший, который сообщил, что на одной из улиц в Киевской районе города трое крепких парней, скинули его с велосипеда и украли у него «железного коня».

Экипаж прибыл на удивление быстро, так как находился неподалеку.

Вскоре, на остановке общественного транспорта, патрульные обнаружили трех лиц, на которых указал заявитель. Преступники заметили инспекторов и быстро забежали в салон троллейбуса, держа велосипед.

Однако далеко уехать им не удалось, так как полицейские остановили троллейбус и задержали грабителей.

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