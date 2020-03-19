В Одессе задержана опасная банда и ее лидер, которые не давали покоя людям в развлекательных заведениях

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, все члены группировки являются рецидивистами, передает Politeka.net (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Силовики сообщили, как действовали злоумышленники.

В ночных клубах они заводили беседу с отдыхающими и незаметно грабили их во время дружеских объятий.

Если жертва начинала сопротивляться, то на помощь приходили другие участники группы, которые находились вблизи и наблюдали за ситуацией.

Затем преступники сбывали ценности пострадавших, а средства распределяли между членами преступной группировки.

В полиции установили место нахождения бандитов и провели обыски в их жилищах, где было изъято более 330 тыс. грн, а также боеприпасы и вещи, которыми грабители завладели при совершении преступлений.

Отмечается, что организатор и участники группировки ранее уже были осуждены за совершение краж и ограблений. Кроме того, ее лидер и один из членов банды являются подсудимыми за совершение других имущественных преступлений.

«Уголовное производство расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – 185 (кража), 186 (грабеж) и 187 (разбой)», - отметили в пресс-службе.

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По словам правоохранителей, 17 марта, в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в одном из административных зданий на территории Приморского района.

Отмечается, что работниками специальных служб тщательно обследовали территорию и никаких взрывных устройств, которые угрожали бы жизни или здоровью людей, обнаружено не было.

После этого полиция приступила к поискам лжеминера, и вскоре его задержала.

«Взрывателем» оказался 41-летний мужчина, признался в содеянном.

Он объяснил свой поступок тем, что просто хотел выплеснуть свое недовольство жизнью.

Напомним, ограбление банка превратилось в бойню: много жертв, среди них дети.

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