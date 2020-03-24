Купил за свои деньги

В одном из районов Одессы мужчина с супругой раздают бесплатно медицинские маски всем желающим

Их заметили возле парка Горького на Черемушках. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчину зовут Евгений. Он приобрел одноразовые повязки, по его словам, за свои личные деньги и решил безвозмездно поделиться с одесситами в рамках борьбы с коронавирусом. Маски раздает в перчатках.

Больше ничего о себе инициатор акции рассказывать не хочет, чтобы не выглядело пиаром.

Учитывая то, что в некоторых аптеках Одессы маски можно купить, и стоят они сейчас 40 гривен и больше единицы. Поэтому такая акция - реальная помощь социально незащищенным людям.

Ранее мы писали, особо предприимчивые одесситы решили воспользоваться паникой земляков и ажиотажем, связанным с коронавирусом.

Так называемые бизнесмены заранее начали скупать медицинские маски крупными партиями, перепродавая по завышенным ценам.

В сети уже появляются объявления по продаже одноразовых повязок.

«Продам маски ! 23грн/шт. упаковка 50шт. это для тех кто говорит, что их ни где не достать !!! заказывайте !!», - пишет Виктор Ратушенко.

Кроме того, особо шустрый продавец замечен и на улицах Одессы. Так, например, на Пантелеймоновской прямо возле трамвайной остановки одессит разложился и продает средства индивидуальной защиты. За одну такую маску он требует 25 гривен. Фото разместили одесские СМИ.

Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не спасут от заражения коронавирусной инфекцией.

Они дают ложное ощущение безопасности. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ.

Напомним, что коронавирус захватил сразу несколько новых областей, жертв все больше: экстренное сообщение Минздрава.

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