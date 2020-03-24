Одесситов просят без лишней надобности не посещать медучреждения

В Одессе еще больше ужесточили меры безопасности из-за пандемии коронавируса COVID-19

Такая информация появилась на офицаильном сайте города, передает Politeka.net.

Сообщается, что в Одесском горздраве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции запретили медикам проводить плановые операции.

Кроме того, приостановлена работа дневных стационаров, кабинетов массажа и ЛФК, физиотерапевтических кабинетов и отделений. Не будут проводить плановые профилактические прививки (экстренной вакцинации это не касается) и профилактические медосмотры, остановлена работа комиссий (за исключением военно-врачебных). Временно прекращено оказание плановой стоматологической помощи, кроме ургентной.

Многие поликлиники и диагностические центры перешли на работу в сокращенном режиме.

Одесситов просят без лишней надобности не посещать медучреждения, а позвонить семейному врачу или педиатру.



«Ургентная медицинская помощь врачами-хирургами, травматологами, терапевтами, офтальмологами и другими специалистами представляется в полном объеме. По вопросам, касающимся расписания работы конкретного специалиста, следует обращаться в регистратуру медучреждения», — сообщили в горздраве.

Подчеркивается, что во все медучреждения запрещено заходить без маски, а также и ограничено посещение пациентов в стационарах.

Ранее мы писали, с 24 марта одесские власти переводят весь транспорт в режим чрезвычайной ситуации.

Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, чрезвычайная ситуация в Одессе: Труханов сделал срочное заявление, видео

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