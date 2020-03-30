О весне пока можно забыть одесситам

Новая неделя принесет резкое похолодание, которое жители Одессы ощутят уже во вторник

Со свежим прогнозом погоды на всю неделю одесситов ознакомили метеорологи, информирует Politeka.

Согласно их данным, похолодание принесет арктический антициклон Кейвон, который надвигается на Одессу и установит свое влияние в середине недели. Он принесет осадки в виде мокрого снега и штормовой ветер. Также ожидаются заморозки. А вот весеннее потепление начнет возвращаться в Одессу лишь в конце недели.

Понедельник, 30 марта, еще порадует теплом одесситов теплом. В этом день ожидается солнечная погода. Без осадков. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит +7 +15 градусов.

Во вторник, 31 марта, температура воздуха начнет понижение: ночью будет от +2 до +3, днем – всего +4 +9 градусов выше нуля. Ожидается мокрый снег. Будет дуть шквальный ветер со скоростью 10 -15 метров в секунду. Влажность составит 60-26%

В среду 1 апреля, в Одессе будет ясная погода. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха останется без изменений +2+9 градусов. Ветер переменный со скоростью 5,3-2,7 метров в секунду.

В четверг, 2 апреля, ночью похолодает до минус один, днем – потеплеет до +9. Переменная облачность, без осадков и почти безветренно.

В последний рабочий день ночью столбик термометра опустится ниже нуля, а вот днем потеплеет до +11 градусов. Прогнозируется малооблачная и безветренная погода. Осадков не ожидается.

В субботу, 4 апреля , в Одессу вернется настоящая весенняя погода. Прогнозируется резкое потепление и ясное небо. Без осадков. Ветер южный. Температура воздуха покажет +5 +16 градусов.

5 апреля, небо снова затянется тучами. Осадков не прогнозируется. Температура без изменений. Ветер северо-восточный.

Воскресенье, 5 апреля. Разочарует одесситов пасмурной погодой, однако будет тепло и сухо. Ветер северо-восточный. Температура воздуха составит +5 +16 градусов.

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