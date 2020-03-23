На Одессу обрушится мощный антициклон, который принесет похолодание и штормовой ветер
С новым прогнозом погоды одесситов ознакомили синоптики, передает Politeka.net.
По данным метеорологов, антициклон Юрген, несет холодный воздух из Прибалтики и уже почти добрался до Одессы. Жители ощутят арктический воздух в течении всего дня, температура воздуха составит днем +3+6, вечером столбик термометров опустится на несколько градусов вниз и покажет +2+4.
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Также в Одессе будет дуть продолжительный штормовой ветер с порывами 15-24 метров в секунду. Сильный северо-западный ветер продержится в городе несколько дней. Весь день будет облачная погода. Без существенных осадков.
Помимо сильного штормового ветра в Одессе ожидаются незначительные заморозки.
Ранее мы писали, в Украине карантин могут продлить еще на 2 недели. В связи с этим эксперт рассказал о негативных последствия, которые затронут каждого украинца.
По словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, продление режима карантина приведет к уменьшению доходов в большинстве семей, а некоторые и вовсе его лишатся.
«Учитывая отсутствие сбережений у большинства граждан, в таком режиме они смогут прожить не больше чем месяц», - говорит он.
Кроме того, эксперт отметил, что это ведет к существенному уменьшению поступлений в бюджет и соответственно – снижению возможностей помощи людям, которые находятся на содержании государства.
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