В Одесской области при странных обстоятельствах исчезла девушка

О пропаже в полицию сообщили родственники несовершеннолетней, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы Нацполиции области.

По данным правоохранителей, 17-летняя Татьяна Борчук, проживающая в селе Троицкое Любашевского района ушла из дома 29 марта и пропала.

Таня ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Из особых примет у девушки имеется на правой руке татуировка — «любовь».

Несовершеннолетняя была одета в зеленую клетчатую кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, кроссовки.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в Любашевский ОП по телефонам (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или по спецлинии «102», - обратились в полиции.



Ранее мы писали, в Одессе была объявлена в розыск 14-летняя девочка, которая вышла из дома в маске и исчезла.

По информации полиции, устанавливается место нахождения несовершеннолетней Панфиловой Маргариты Вадимовны, 2006 года рождения.

Известно, что девочка-подросток еще 16 марта ушла из дома в Суворовском районе Одессы, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Маргариты: на вид 14-15 лет, рост около 160 — 165 см, среднего телосложения, карие глаза, светло-русые средней длины волосы, лицо круглое.

Напомним, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

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