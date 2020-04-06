Синоптики сообщили о погоде в Одессе на всю неделю

Антициклон Keywan установил свое влияние над нашим регионом, а это значит что на протяжении всей недели погода порадует одесситов приятными температурами и ясным небом, передает Politeka.

По данным метеорологов, весна с каждый днем вступает в свои права и отступать не намерена.

В понедельник 6 апреля, будет немного ветрено, но после обеда ветер успокоится и наступит штиль. Погода будет ясной, без осадков.

Температура воздуха составит +5 +12 градусов. Давление: 770-773 мм

Вторник 7 апреля, ознаменуется безоблачным небом. Температура воздуха поднимется на пару градусов тепла и составит +5 +13. Без осадков. Ветер будет дуть переменных направлений.

В среду 8 апреля, в Одессе продолжится плавное потепление. Погода будет ясная. Без осадков. Ветер южный. Температура воздуха составит +7 +13 градусов.

В четверг 9 апреля, погода в Одессе останется без изменений. Прогнозируется солнечная и маловетреная погода без осадков. Температура воздуха составит 7 - 15 градусов.

В пятницу 10 апреля, воздух прогреется до 17 градусов, однако будет наблюдаться переменная облачность, без осадков.

В субботу 11 апреля, температура воздуха достигнет максимума на этой недели и составит +18 градусов. Прогнозируется солнечная погода. Без осадков. Ветер переменный.

Воскресенье 12 апреля, порадует жителей безоблачным небом, но будет немного ветреная погода. Температура воздуха покажет на термометрах +6 +16 градусов. Давление: 763-760 мм Влажность составит 58-38%.

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