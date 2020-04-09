В Одессе в трагически известном колледже на Троицкой снова случился пожар

Информацию об этом обнародовала пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.

По словам спасателей, новое ЧП в экономическом колледже случилось вечером в среду, 8 апреля.

Эпицентр пожара находился на 5-м этаже здания. Прибыв на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что горели кабели на площади в 1 метр квадратный.

Ликвидация возгорания заняла всего несколько минут, так как вызов поступил в 18:15, а полностью пламя потушили уже в 18:23.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленными особами.

По всей видимости, это сделали бездомные люди, которые сжигали изоляцию с кабелей перед тем, как сдать похищенные провода в качестве цветного лома.

Напомним, жуткий пожар, который вспыхнул в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, 4 декабря, всколыхнул всю Украину.

Загорелось помещение на третьем этаже шестиэтажного дома. Огонь далось ликвидировать лишь под вечер.

Сразу были опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

8 декабря в Украине был объявлен траур по погибшим в жутком пожаре, а через четыре дня спасатели отчитались, что из-под завалов достали тела последних жертв.

По официальной информации, пожар в одесском колледже унес жизни 16 человек.

Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

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