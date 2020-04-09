В Одессе в трагически известном колледже на Троицкой снова случился пожар
Информацию об этом обнародовала пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net.
По словам спасателей, новое ЧП в экономическом колледже случилось вечером в среду, 8 апреля.
Эпицентр пожара находился на 5-м этаже здания. Прибыв на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что горели кабели на площади в 1 метр квадратный.
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Ликвидация возгорания заняла всего несколько минут, так как вызов поступил в 18:15, а полностью пламя потушили уже в 18:23.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленными особами.
По всей видимости, это сделали бездомные люди, которые сжигали изоляцию с кабелей перед тем, как сдать похищенные провода в качестве цветного лома.
Напомним, жуткий пожар, который вспыхнул в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, 4 декабря, всколыхнул всю Украину.
Загорелось помещение на третьем этаже шестиэтажного дома. Огонь далось ликвидировать лишь под вечер.
Сразу были опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.
8 декабря в Украине был объявлен траур по погибшим в жутком пожаре, а через четыре дня спасатели отчитались, что из-под завалов достали тела последних жертв.
По официальной информации, пожар в одесском колледже унес жизни 16 человек.
Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»
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