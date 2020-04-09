Ночью 8 апреля жители Одессы наблюдали суперлуние
Огромная полная луна взошла в небе и смотрелась просто фантастически.
Это, конечно же, не могли не запечатлеть фотографы, которые поделились великолепными кадрами в сети.
Известно, что в этот день спутник находился в 357 тыс. км от Земли, тогда как чаще всего это расстояние составляет 384 тыс. км.
Фоторепортаж обнародовала местное издание
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Ранее мы писали о том, что известный астролог Влад Росс предупредил украинцев чего нельзя делать в полнолуние.
Ни в коем случае нельзя ссориться, решать финансовые вопросы. Также советуют отказаться от важных дел и не рисковать жизнью.
На период полнолуния 8 апреля астролог призвал украинцев:
Отказаться от поездок даже на небольшие расстояния;
Не садиться за руль;
Не летать – могут падать самолеты.
Как известно, полную Луну наделяют мистическими и магическими свойствами, а Суперлуние считают еще более важным днем. Согласно народным поверьям, в этот день можно изменить свою жизнь, если загадать правильное желание.
Отметим, в 2020 году над Украиной будет еще 10 полнолуний. Следующее произойдет 7 мая, на небе появился «Цветочная луна», а 5 июня – «Клубничная».
Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха 2020.
Как сообщала Politeka, появился лунный посевной календарь на апрель 2020: шпаргалка для фермера и садовода.
Также Politeka писала, что одесситов удивило невероятное явление над морем, фото: "Суперсолнце".