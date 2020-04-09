В Одесской области действия вандалов приносят всё новые плоды разрушений

В частности в поселке Шеряево хулиганы разгромили памятник, установленный в честь героев-ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии.

Фотографию с последствиями «работы» вандала обнародовала пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net

Копы оперативно обследовали место происшествия и благодаря собранным вещественным доказательствам быстро установили личность хулигана.

Как выяснялось, им оказался 29-летний местный житель.

Вандал признался в содеянном, однако объяснить свой поступок не смог, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство по статье хулигансство. Виновному грозит до 1 700 гривен штрафа или даже ограничение свободы.

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Коммунальщики обнаружили разбитые стекла остановки на улице Святослава Рихтера, 111.

Отмечается, что они уже убрали осколки и отправили запрос в муниципальный центр видеонаблюдения, чтобы получить запись происшествия и разобраться, что случилось.

По предварительной версии, это был акт вандализма или ДТП.

Также коммунальщики пообещали в ближайшее время отремонтировать остановку.

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