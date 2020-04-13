В Одессе объявили штормовое предупреждение из-за урагана, который принес циклон под названием "Таня"

В Одессе и области в ближайшее время и до конца суток 13 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Politeka.net

По прогнозам синоптиков, новый циклон "Таня" с эпицентром в Скандинавии принесет ураганный ветер. Впрочем, штормовой ветер будет южным и принесет потепление в город.

В связи с непогодой одесситов призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре. Это значит, что нужно избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями.

Ранее мы писали, неделя перед Пасхой покажет одесситам свое непостоянство, начиная от штормового ветра и дождя и заканчивая существенным потеплением.

Суббота, 18 апреля, станет самым жарким днем на этой неделе. Погода будет малооблачной и ветреной, а вечером разгуляется ветер. Без осадков.

Температура ночью составит 5-9 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут аж 20 градусов.

В воскресенье на Пасху в городе будет солнечно. Температура воздуха немного спадет и составит 6-17 градусов выше нуля. Ветер западный. Без осадков.

Напомним, битва циклонов разгорится за Одессу: какой будет погода на предпасхальной неделе

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком изменении погоды: кому не повезет.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам американские горки: важное предупреждение, «ударит по…».