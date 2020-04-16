Одесские полицейские с погоней задерживали банду заезжих гастролеров, которые промышляли кражами в нашем городе

Как сообщает местное издание « Думская », все вместе они составляли преступную группировку из Грузии.

Как стало известно, члены банды похитили 5 тысяч долларов из автомобиля «Тойота» на улице Атамана Чепиги. После этого грабители пытались скрыться на автомобиле Lancia с польскими номерами, однако полиция смогла их догнать и провести задержание на Николаевской дороге, возле 7-й Пересыпской.

Отмечается, что все преступники уже ранее судимы за совершение имущественных преступлений в Украине.

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Поздно вечером патрульные полицейские заметили автомобиль Renault Kangoo, который двигался без включенного света фар. Они попытались остановить машину, но водитель такое требование проигнорировал.

После этого началась погоня, которая длилась около 30 минут. Автомобиль преследовали с улицы Бреуса до Среднефонтанской в Одессе несколько экипажей.

При этом нарушитель несколько раз подвергал опасности других водителей и в результате совершил наезд на забор.

Чтобы остановить автомобиль, патрульным пришлось применить оружие. В результате «гонщику» пришлось остановиться возле баскетбольной площадки,

Водителем оказался 29-летний мужчина с признаками наркотического опьянения. Он объяснил, что пытался уйти от патрульных, потому что имел при себе запрещенные вещества наркотического происхождения.

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